Schramberg Französischer Empfang im Rathaus

Im Anschluss an die Veranstaltung im Rathaus fuhr die französische Austauschklasse mit ihren Lehrerinnen nach Neuhausen ob Eck zu den Vogtsbauernhöfen. In den nächsten Tagen stehen zudem Ausflüge an den Bodensee nach Konstanz sowie nach Stuttgart mit Besichtigung des Mercedes-Benz-Museums auf dem Programm. Die Schüler werden gemeinsam zu den Rheinfällen fahren und natürlich einen Vormittag lang gemeinsam mit ihren deutschen Austauschschülern den Unterricht an der EJS besuchen, um das deutsche Schulsystem besser kennen zu lernen.