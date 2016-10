Schramberg. Fünf verwegene Rebellen namens "Restless Feet" aus den Eingeweiden "von Deutschlands Dublin" spielen am Samstag, 29. Oktober, ab 21 Uhr in der Schramberger Musikkneipe Zodiak auf. Die fünf jungen Freiburger präsentieren druckvollen Folk aus dem Herzen der grünen Insel, vorgetragen an Fiddle, Whistle und Bouzouki. Leidenschaftlicher dreistimmiger Gesang, kraftvoll begleitet von Drums und Bass versprechen ein tanzbares undschweißtreibendes Set.