Schramberg Förderpreis, der motivierend wirkt

Auch bei einem weiteren Vorhaben der Musikschule Schramberg ist Trumpf Laser mit am Start: 2017 wird der Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Schramberg ausgetragen werden und Trumpf Laser ist einer der beiden Hauptsponsoren.

"Musik macht schlau", zitierte Vertriebsleiter Kurt Mann in seiner Laudatio die Quintessenz einer aktuellen Untersuchung zum Zusammenhang von musikalischer Förderung und Intelligenz: Kognitive Fähigkeiten, Wahrnehmungsfähigkeit aller Sinne und ein großes Spektrum wichtiger Eigenschaften werden nachweislich durch das aktive Musizieren gefördert. So trage die musikalische Förderung entscheidend dazu bei, dass die Fähigkeit heranreife, im Alltag bewusst, sensibel wichtige Dinge wahrnehmen und richtig beurteilen zu können. Und dies sei in einer Zeit, in der die Urteilsfähigkeit des Einzelnen dringend gefragt ist, ein wichtiger Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung.

Beifall für die jungen Instrumentalisten

Mit Isabell Kußberger (Querflöte, Alt-Querflöte), Katharina Groß (Querflöte, Alt-Querflöte), Magdalena Schneider (Querflöte, Alt-Querflöte, Piccoloflöte) und Marianne Wesle (Querflöte, Alt-Querflöte) wurden vier junge Musikerinnen ausgezeichnet, die mit ihrem vielfältigen Programm von Boismortier bis Ricky Lombardo einen weiten musikalischen Bogen spannten und ihr Publikum begeisterten.

Großen Applaus und ebenfalls den Trumpf-Laser-Förderpreis der Musikschule Schramberg erspielten sich Fin Heß (Violine), Johanna Wolber (Violine), Consuelo Salinas-Herrera (Viola) und Nela Jaksic (Violoncello) mit einem ebenso abwechslungsreichen wie anspruchsvollen Programm. Auch dieses Ensemble zeigte einmal mehr das hohe Niveau der Nachwuchsförderung der Musikschule Schramberg.

Johanna Wolber und Fin Heß errangen schon mehrfach beim Landeswettbewerb "Jugend musiziert" erste Preise. Große Anerkennung und Dank gingen auch an die beiden Lehrkräfte, Karin Krell (Leitung Querflötenquartett) und Gudrun Hafner (Leitung Streichquartett). Sie haben die Ensembles laut Auskunft der Musikschule mit ihrem Engagement, ihrem musikpädagogisches Geschick und großer Professionalität zu diesem Erfolg geführt.