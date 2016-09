Schramberg Flanieren in derMarktstraße wird zum Kinderspiel

Schramberg. Die junge Familie aus Lauterbach steht mit ihren Sprösslingen etwas ratlos vor den zwei Rohren in der Marktstraße. Die Mama tippt auf "irgendwelche Rohre", die die Bauarbeiter noch benötigen, der Papa scherzt "die habe da wohl ein U-Boot versenkt". Eines der Kinder wischt mit der Hand auf dem Boden Sand zusammen, stellt sich auf die Zehenspitzen und füttert damit das Rohr. Alles falsch, wie Karl Pröbstle von der Abteilung Tiefbau der Stadtverwaltung auf Anfrage erläutert. Bei den zwei Edelstahlröhren, die zwischen dem Reisebüro Bühler und Lederwaren Krön aus dem Boden ragen, handelt es sich um eine Art "Flüsterpost" – auf einer Seite spricht man was rein, auf der anderen Seite hebt man sein Ohr dran. Dieses Spielgerät ist das erste von drei, die in der Marktstraße installiert werden, sagt Pröbstle. Bei der Linde (vorm "Bären") und am Hirschbrunnen sind weitere geplant. Zum einen soll es was zum Balancieren geben, das andere ist ein Geschicklichkeitsspiel. Die Stadt investiert für alle drei rund 12 000 Euro. Im Bereich der Steige sind für später noch weitere Elemente geplant, sagt Pröbstle.

Die bereits bestehenden Spielgeräte in der Hauptstraße werden gut angenommen – egal, ob es sich um die Wipptiere, das Stadtauto, die Brettspiele (vorm Schloss und an der Steige) oder um das Wasserrad vor der Volksbank handle. "Die Eltern gehen einkaufen, und die Kinder können in der Zeit spielen."

Die Wasserachse in der Fußgängerzone verbindet die Spielelemente teilweise miteinander. Diese sind so konzipiert, dass der größte Spaß aufkommt, wenn mehrere Kinder mitmachen – der eine schließt das Wehr, der andere kurbelt, der nächste öffnet die Wasserklappe.