Zu einem Firmenbrand rückte am Dienstag gegen 22.15 Uhr die Feuerwehr Schramberg in die Geißhalde aus. Dort war durch ein Problem im Produktionsprozess in einer Firma im Gewerbepark eine Maschine in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte ein Firmenmitarbeiter das Feuer löschen, wie Stadtbrandmeister Werner Storz informierte. Da allerdings noch nicht ganz sicher war, ob das Feuer komplett gelöscht wurde, überprüfte dies die Wehr, die mit mehreren Fahrzeugen angerückt war. Zudem sorgte sie dafür, dass das Gebäude wieder vom Brandrauch befreit wurde, so dass die Arbeit weitergehen konnte. Foto: Wegner