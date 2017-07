Schramberg Filme unter freiem Himmel

Die beteiligten Wohngruppen der Stiftung und die Subiaco-Kinos haben wieder attraktive Filme ausgesucht, die teilweise auch mit deutschen Untertiteln für Hörgeschädigte gezeigt werden, teilt der Veranstalter mit. Passend zu den Filmen werden der Klosterhof dekoriert und leckere Imbisse kreiert. Auch die Mitmachaktionen sind von "5 Minuten mit Gott" bis zur Selbsterfahrung unter der Augenbinde auf die Filmthemen abgestimmt. Eröffnet wird das Filmprogramm am Donnerstag, 20. Juli, mit "Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott". Musikalisch eingeleitet wird dieser Filmabend von zwei Musikgruppen aus der Stiftung: der Trommelgruppe "Hakuna Matata" und dem Chor "InTakt". Am Freitag, 21. Juli, steht das Märchen "Die Schöne und das Biest" im Mittelpunkt, das schon als Musical Karriere machte und nun mit Emma Watson neu verfilmt wurde.

Musikalisch eingestimmt werden die Besucher mit der Rollstuhl-Tanzgruppe "Rocking Rollis" und der Trommelgruppe "Wadaiko Rindo" aus Rottweil mit japanischer Trommelkunst.

Den Schluss des Open-Air-Kinos am Samstag, 22. Juli, bildet der auf einer wahren Geschichte beruhende Spielfilm "Mein Blind Date mit dem Leben". An diesem Abend bringen vor dem Film die Blechbläser vom Ensemble "Quintessenz" aus Tennenbronn mit einem breiten Stilmix die Besucher im Klosterhof in Schwung.