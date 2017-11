Schramberg Filmdreh bringt wieder Action in alte Klinik

Den vorletzten Drehtag am Mittwoch zum Film "Das Leben meiner Tochter" nutzte Oberbürgermeister Thomas Herzog für einen Besuch am Set. "Es war ein Glücksfall, das wir hier ein komplettes Krankenhaus hatten", bedankte sich Filmproduzent Alexander Funk von der Berliner Produktionsfirma Oberon Film GmbH bei Herzog. Denn das Filmteam hatte lange gesucht. In Schramberg fanden sie schließlich das einzige intakte leer stehende Krankenhaus in Baden-Württemberg, stellten eine Anfrage bei Wirtschaftsförderer Manfred Jungbeck und Oberbürgermeister Herzog gab Grünes Licht: "Der Filmdreh kollidierte nicht mit unseren Nachnutzungsplänen, außerdem ist die Organspende ein wichtiges Thema".

In Film erleidet ein achtjähriges Mädchen eine schwere Herzerkrankung. Ihre Eltern sehen sich nun mit zahlreichen Problemen, die mit dem langen Warten auf ein Spenderherz zusammenhängen, konfrontiert. Schließlich suchen sie in der Not auf eigene Faust ein illegale Lösung in Rumänien. Für den Film richtete Szenenbildnerin Babett Klimmeck zwei Kinderstationen auf den Stockwerken ein, die eine für eine fiktionale deutsche Klinik im Raum Freiberg und eine zweite für eine rumänische Klinik im Raum Bukarest, samt Chefarzt- und Stationszimmer. Großzügig unterstützt wurde die Requisite dabei vom Bühler Bauzentrum, lobte Klimmeck ausdrücklich.

Eine Reihe von Komparsen aus Schramberg, darunter die ganze Familie Bendigkeit, spielt mit, zum Beispiel als Pflegepersonal. "Super, dass es in Schramberg so gut geklappt hat", freute sich Regisseur und Autor Steffen Weinert, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Übernachtet haben die 40 Mitwirkenden des Filmtrosses in einem Hotel in Königsfeld. Nach dem 14-tägigen Dreh in Schramberg geht es für jeweils zwei Drehtage weiter nach Friedrichshafen und dann zum Abschluss nach Bukarest.