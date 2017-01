Schramberg. Der Sprinkler versprüht Wasser und es qualmt auch – doch wo brennt es nun? Dieser Frage musste die Feuerwehr Schramberg unter Kommando von Arno Zehnder am Montag gegen 16 Uhr nachgehen, nachdem ein Feuermelder Alarm ausgelöst und die Wehr ins Kaufland in der Schramberger Nordstadt ausgerückt war. Die Lösung der Frage war dann einfach: Durch den Frost war in dem offenen Bereich des Wareneingangs ein Rohrstück der Sprinkleranlage abgebrochen, durch wärmere Temperaturen floss dort dann Wasser. Dies löste die Anlage selbst und den Alarm aus. Der Rauch übrigens stellte sich als Abgas eines Diesel-Notstromaggregats heraus, das automatisch angesprungen war.