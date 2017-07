Schramberg Feuerwehr genießt Sachsens Vorzüge

Nachdem unterwegs eine Sektfrühstückspause eingelegt und eine Mittagsrast im Vogtland gehalten wurde, ging es direkt zum Reiseziel Dresden. Nach dem Einchecken im Hotel Maritim direkt an der Elbe, schloss sich eine Stadtführung mit dem Bus und zu Fuß an. So konnten die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Sachsenmetropole in Augenschein genommen werden, ehe man sich im Restaurant Schwerelos zum Abendessen traf.

Am zweiten Tag nach dem Frühstück war Gelegenheit zu einem Stadtbummel geboten. Um 13 Uhr war dann Abfahrt mit dem Bus zur Rundfahrt durch das Elbsandsteingebirge. Erstes Ziel war dort die Festung Königstein, wo die Ausflügler herrliche Ausblicke ins Elbtal genießen konnten. Anschließend ging es weiter auf die Bastei, wo die Teilnehmer ebenfalls mit schönen Ausblicken belohnt wurden.

Nach der Rückkehr wartete im "Sophienkeller" in Dresden ein sächsisches Abendbüfett auf die Teilnehmer wartete. Am dritten Tag führte die Fahrt nach Freyburg an der Unstrut wo die Rotkäppchen-Sektkellerei das letzte Reiseziel war. Nach einem Sektempfang und einer geführten Besichtigung durch die Kellerei ging es ins Restaurant "Altdeutsche Weinstuben" zum Künstlerkeller, dem schönsten historischen Wirtshaus in Sachsen-Anhalt, ebenfalls in Freyburg, zum Mittagessen. Dann wurde die Rückfahrt angetreten, unterbrochen durch zwei weitere Pausen.