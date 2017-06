Schramberg-Sulgen. Bei Wartungsarbeiten an einer Produktionsmaschine war bei der Herzog GmbH im Brambach am Freitagnachmittag Öldampf ausgetreten und hatte Feueralarm ausgelöst. Die Abteilung Sulgen der Feuerwehr Schramberg rückte mit einem Löschfahrzeug an, die Abteilung Schramberg mit der Drehleiter und einem Einsatzfahrzeug. Stadtbrandmeister Werner Storz leitete den Einsatz.