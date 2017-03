Schramberg Festliche Abendmusik mit Benefizcharakter

Zur Feier des jetzigen 30-jährigen Jubiläums wurden aus dem Repertoire einige neue geistliche Lieder und Gospels ausgewählt, die der Krankenhauschor mit liturgischer Orgelbegleitung am kommenden Samstag, 25. März, um 18.30 Uhr in der Vorabendmesse in St. Maria erklingen lassen wird. Zusätzlich wird noch das Bläserensemble Heselwangen mitwirken, ein Auswahlchor der kirchlichen Bläserarbeit aus der Region Zollern-Alb. Im Anschluss an die Vorabendmesse laden Chor und Bläserensemble noch zu einer etwa halbstündigen Abendmusik in St. Maria ein. Dabei soll mit weiteren Musikbeiträgen an die gemeinsame Zeit im Krankenhaus erinnert werden. Am Ende der Veranstaltung wird um Spenden für das Hilfsprojekt ihrer früheren Mitsängerin Brügmann in Haiti gebeten.