Schramberg Festlich "Jauchzet, frohlocket"

Kantorin Judith Kilsbach hat wie immer ein Orchester aus lokalen Musikern zusammengestellt. Die erste Trompete wird beispielsweise Meinrad Löffler spielen. Auch die Gesangssolisten haben ihren Wirkungskreis in Schramberg und der Umgebung.

Sandra Heinz (Alt) sang in den letzten Jahren schon oft die Altpartien der aufgeführten Werke in der Stadtkirche Schramberg. Neben ihrem Hauptberuf als Gymnasialmusiklehrerin übt sie eine rege Konzerttätigkeit als Solistin und Chorsängerin aus und arbeitet auch als Chorleiterin. Sie kam schon früh zur Musik und zum Gesang und gewann schon als Jugendliche Preise bei Jugend musiziert, einmal sogar den 1. Preis beim Bundeswettbewerb.

Thomas Winterhalter (Tenor) ist in Schramberg schon seit vielen Jahren durch seine erfolgreiche Arbeit an der Musikschule bekannt. Schon als Jugendlicher erhielt er eine vielseitige musikalische Ausbildung. Nach dem Abschluss seines Klavierstudiums an der Musikhochschule in Stuttgart, folgte die Ausbildung zum Tenor in Mainz, Frankfurt und New York. Sein Arbeitsleben ist geprägt durch Opern- und Konzertauftritte in der Schweiz, Frankreich, Italien und USA. Er wirkte bei etlichen Rundfunk- und CD Produktion mit. Neben seiner Arbeit in Schramberg übt er eine langjährige Gesangspädagogische Tätigkeit in Frankfurt aus.

Mike Krell (Bass) ist als Musiker vor allem im Raum Schramberg – Rottweil sowie im Zollernalbkreis bekannt. In Schramberg war er viele Jahre an der Musikschule als Gesangs- und Chorpädagoge tätig. Neben seiner Ausbildung am Klavier und an der Trompete, kam er schon früh in Kontakt mit verschiedenen Orchestern und Chören. So begann seine Dirigentenlaufbahn bereits im Alter von 16 Jahren. Von 2001 bis 2006 absolvierte er ein Schulmusikstudium mit Schwerpunkt Chor- und Orchesterleitung sowie seine Gesangsausbildung bei Professor Andreas Reibenspies an der Musikhochschule in Trossingen. Dem folgte am selben Ort von 2007 bis 2009 ein Dirigierstudium bei Professor Manfred Schreier. Seitdem arbeitet er in vielfältiger Weise als Dirigent und Gesangssolist.