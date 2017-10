Schramberg Ferienprogramm mit Übernachtung

Das Thema lautet dieses Jahr "Komm, steig‘ ein zu den Tieren der Nacht". Bei spielerischen Aktionen erfahren die Kinder von Donnerstag, 2. November, 9 Uhr, bis Freitag, 3. November, 16 Uhr, einiges über die Lebensweise nachtaktiver Tiere. Was machen, Eule, Waldkauz und Fledermaus wenn es dunkel wird?

Im Herbstwald wird diesem Geheimnis gemeinsam auf die Spur gegangen! Außerdem steht die Natur mit Ihrer Fülle, spannende Spiele und werkeln mit selbstgesuchten Schätzen im Vordergrund. Eine gruslig-lustige Geschichte sorgt für die richtige Stimmung am Lagerfeuer und erfüllt die Welt der Stille und Dunkelheit. Das wird eine spannende Sache. Für das leibliche Wohl sorgt die Erlebnisgastronomie zum Frieder. Anmeldetag ist Donnerstag, 12. Oktober, 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Juks³, Schlossstraße 10, Schramberg oder in der Lebenshilfe- Werkstatt, im Webertal 18 in Waldmössingen. Die Zahlung erfolgt vor Ort in bar. Anmeldeflyer liegen in den Bürgerbüros aus und werden in den Schulen verteilt.

Weitere Informationen: www.juks-hoch-drei.de; Simone Fader Telefon 07402/9301-22; Mail ohr-fader@lh-rw.de.