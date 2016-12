Schramberg Felssicherung im Bernecktal geht weiter

Am kommenden Dienstag, 20. Dezember, von 9 bis 17 Uhr wird es auf dieser Strecke deshalb zu Verkehrsbehinderungen kommen. In dieser Zeit muss die Straße immer wieder für Fahrzeuge voll gesperrt werden. Es ist geplant mit Sicherungsarbeiten an den Felsen im Bereich Ruine Berneck zu beginnen.

Eine Umleitung wird nicht extra ausgeschildert. Die Ortsunkundigen werden deshalb gebeten, über Hardt nach Tennenbronn und umgekehrt zu fahren. Für Ortunkundige werden Mitarbeite der Straßenmeisterei Rottweil als Wegweiser vor Ort sein.