Schramberg Feiertauglichkeit kräftig getestet

In Hintersulgen war eigens dafür eine Wiese angemietet worden, auf der Zelt, Cocktail-Bar und Pool zum Feiern einluden. Um den herbstlichen Temperaturen zu trotzen, wurde auf dem Festgelände ein Lagerfeuer entzündet und unter den aufgespannten Planen luden Sofas und Bierbänke zum "Chillen" ein. Mit Ska, Punk und Rock sorgten Bands wie "Das Kartoffel", "Malaka Hostel", "Fufu Joe" und "Gravel in the Basement" am "echt gut besuchten" Bandabend für Stimmung im Zelt. Aber auch auf dem Festgelände außerhalb des Zeltes herrschte bis spät in die Nacht eine ausgelassene Atmosphäre. Am nächsten Tag ging es bereits nachmittags mit den "Jubiläums-Spielen" weiter. Bei diesen "Spielen ohne Grenzen" stellten die jeweils fünfköpfigen Teams des MV Sulgen, den Handballern sowie des Freundeskreises ihre Geschicklichkeit, Schnelligkeit und "Feiertauglichkeit" unter Beweis.

Zahlreiche Gratulanten

Nach Absolvierung der verschiedenen Challenges sorgte trotz des regnerischen Wetters ein spontaner Sprung in den Pool für Abkühlung. Auch das Konstanzer Label "Tabula Rasa" reiste extra an, um dem Club zum 33-jährigen Bestehen zu gratulieren. Mit Beats von "Seen & Hören", "RentneR & RiedeR", "Michael Knoch" und "Jouaventura" unterhielten sie die feierwütigen Festbesucher bis in die frühen Morgenstunden. Die Veranstalter sind stolz darauf, dass das Festwochenende "keine Probleme" verursacht hatte.