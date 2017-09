Schramberg Faulturm mit fantasievoller Fassade

Schramberg (lh). Viel Überzeugungsarbeit musste in der Sitzung des Gemeinderats Tiefbauamtsleiter Klaus Dezember leisten. Das hatte er sich so wohl nicht vorgestellt, nachdem der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) nach einer Vorort-Besichtigung sich einig war, dass ein Neubau im Bereich des Parkplatzes und der Uferböschung der Schiltach die optimale Lösung darstellt (wir berichteten).

Gemeinderat Johannes Grimm (CDU) sagte, ihn störe, dass der neue Faulturm an exponierter Stelle gebaut werden soll. Daran müsse man die nächsten 40 bis 50 Jahre vorbeifahren. Er schlage deshalb einen Standort im Landschaftsschutzgebiet (LSG) vor. Wenn jetzt schon feststehe, dass die Kläranlage alsbald ins LSG erweitert werden müsse, sei das doch ein wesentlich höherer Eingriff in die Natur als ein Faulturm. Davon müsse die Stadt die Naturschutzbehörde doch überzeugen können. Schließlich stehe das LSG auf dem Müll, den der Kreis mal hergefahren habe. Wie bei einem Wohngebiet könne für das LSG doch ein Ausgleich an anderer Stelle geschaffen werden. Er bestehe darauf, nochmals andere Standorte für den Faulturm zu prüfen, so Grimm.

Für Parteikollege Clemens Maurer waren Grimms Argumente berechtigt. Auch ihm falle es schwer, dass der Faulturm nicht im LSG gebaut werden dürfe, aber ein Erweiterungsbecken. Es werde jetzt eine Einzelentscheidung getroffen, ohne eine Gesamtkonzeption zu haben.