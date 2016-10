Schramberg Fasziniert vom Blauen Reiter

Franz Marc ist bekannt für seine Gemälde mit überdimensionalen Pferden. Er war oft stundenlang auf Weiden und studierte diese Tiere. Er sagte: "Niemals werde ich um dekorativer Wirkung willen einen Busch blau malen, sondern nur um das Pferd, das sich von ihm abhebt, in seiner ganzen Wesenheit zu steigern." Marc ordnete die Farbe Blau dem männlichen Prinzip herb und geistig zu. Gelb war für ihn weiblich, also sanft, heiter und sinnlich. Rot war für ihn Materie, also brutal und schwer und stets die Farbe, die von den anderen Farben bekämpft werden muss.

Das Gemälde "Die großen blauen Pferde" aus dem Jahr 1911 zeigt Kreise, Formen und gerundete Bögen. Das Bild "Traum", auf dem Marcs Frau Maria zu sehen ist, schenkte er Kandinsky. Im Gegenzug erhielt er von diesem die "Improvisation zwölf". Diese beiden Gemälde werden zum ersten Mal gemeinsam in einer Ausstellung gezeigt.

In der oberbayerischen Marktgemeinde Murnau trafen sich neben Marc und Kandinsky die Mitstreiter Alexej von Jawlensky, Marianne von Werefkin, August Macke und Gabriele Münter. Auch von diesen sind Gemälde in der Ausstellung zu besichtigen. Den "Blauen Reiter" suchen die Betrachter jedoch vergebens. Hier handelt es sich um einen Buchtitel, einen Almanach, den Marc und Kandinsky 1912 herausbrachten, nachdem sich Kandinsky von der von ihm mitbegründeten "Neuen Künstlervereinigung München" (NKVM) kurz zuvor getrennt hatte.

Alle Mitreisenden vom Podium Kunst waren tief beeindruckt von dieser Ausstellung, die noch bis zum 22. Januar 2017 dauert. Lars Bornschein wies noch auf die Kunstfilmwochen im Subiaco hin. Am Mittwoch, 19. Oktober, wird der Film "Pollock" gezeigt, ein beeindruckendes Künstler-Biopic von und mit Ed Harris um den Maler Jackson Pollock. Am Mittwoch, 26. Oktober, berichtet Christina Clausen über Keith Haring. Dieser hat moderne Ikonografien geschaffen. Am 10. Dezember geht es in die Staatsgalerie Stuttgart. Dort werden "Unsichtbare Räume" von Francis Bacon präsentiert.