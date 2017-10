Schramberg Fast 550 Jahre Treue zur Firma kunterbunt gewürdigt

Schramberg-Sulgen. Rund 550 Jahre Treue zur MS-Schramberg wurden gezählt. Mit langjährigen Mitarbeitern ging es deshalb an den Bodensee. Jubilare und Neu-Rentner der MS-Schramberg wurden für ihre langjährige Treue zum Unternehmen geehrt. Um mit den Mitarbeitern einen schönen Tag zu verbringen und ins Gespräch zu kommen, lud die Geschäftsführung gemeinsam mit der Personalleitung und dem Betriebsrat wieder traditionell zum gemeinsamen Jubilarsausflug ein. In diesem Jahr ging es an den Bodensee – zunächst ins Zeppelinmuseum Friedrichshafen, wo die Ausflugsgruppe ins Jahr 1936 zurück versetzt wurde. Als Zeppelin-Passagier den originalgetreuen Nachbau der LZ 129 Hindenburg zu begehen, war einer der Höhepunkte des Ausflugs. Inmitten duftender Rosen, Hunderten von Rhododendren und über 11000 farbenfroher Dahlien bedankte sich Heimo Hübner, Geschäftsführer der MS-Schramberg auf der Blumeninsel Mainau bei den langjährigen Mitarbeitern für ihre Treue und für insgesamt 547 Jahre Betriebszugehörigkeit.