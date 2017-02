Schramberg Falkensteiner sind närrisch in Form

Zwei junge Damen kamen als Chic Chicas (Jule Herrmann und Milena Armbruster) auf die Bühne und zeigten einen mitreißenden Tanz. Zunächst war Jule mit einer temperamentvollen Solonummer an der Reihe, ehe dann Milena zusammen mit ihr noch ein zweites Stück präsentierte. Das Publikum war begeistert und erhielt die geforderte Zugabe von den beiden. Eine echte Miss Falkenstein (Andrea Krisp) brachte mit viel Wortwitz Stimmung in den Saal. Sie berichtete von ihren Erlebnissen auf einer Beautyfarm und über die daraus resultierenden Veränderungen ihres Körpers.

Hühnerpuppen in Neon

Das Damenballett mit Ruth Mink, Annegret Herrmann, Elke Armbruster, Uli Stein und Sylke Bühler hatte schon Wochen vorher mit viel Fantasie Hühnerpuppen in Neonfarben hergestellt. Diese verrenkten sich im Schwarzlicht akrobatisch in alle Richtungen zur Musik von "Staying Alive" von den Bee Gees. Die Gäste waren sich einig, dass diese Nummer einen absoluten Höhepunkt des Abends darstellte. Eine närrische Olympiade wurde von den Ansagern des Abends, Andrea Krisp und ihren Kindern Corinna, Patrick und Tobias, durchgeführt. Zwei Teams – einmal bestehend aus den Elfern Michael Wiedmaier, Achim Schaub und Karsten Birbaum, sowie einem Falkensteiner Team mit Peter Armbruster, Hans Jörg Ragg und Dirk Bühler mussten dabei ihre Fasnets-Kenntnisse unter Beweis stellen. Knifflige Fragen galt es zu beantworten und Aufgaben zu lösen. Als Sieger ging ganz knapp das Falkensteiner Team hervor. Die diesjährigen Fasnetsorden um die besonderen Verdienste an der Falkensteiner Fasnet erhielten Holger Groß, Patrick Krisp, Karin Pfaff und Ulrike Stein.

Eine Volkmusikshow folgte als nächstes. Die beiden Ansager Marianne (Rainer Lipps) und Michael (Michael Mink) stellten dabei die Newcomer - Band "Die zärtlichen Urlauber" vor, die ihren Song "Die Sonne von Sorrent" zum Besten gaben. Als "Packerl-Band-Schorsch" unterhielt Dirk Bühler, mit Topflappen und rotem Kleid ausgestattet, die Gäste bestens.

Als besonderes Highlight traten die Flippers (Andreas Pfaff, Dirk Bühler und Christoph Stein) zu ihrem allerletzten Auftritt an. "Wir sagen adieu" hieß der bezeichnende Titel. Den Schlusspunkt im Programm setzten traditionell die Akteure des Falkensteiner Männerballetts. Zur Flower-Power-Musik brachten sie den Saal zurück in die 70er-Jahre, in die Zeit von Love, Peace und Rock ’n’ Roll. Volkmar, Tobias, Andrea, Corinna und Patrick Krisp, Hans Jörg Ragg und Holger Groß kamen mit ihrem Auftritt gut an und durften die Bühne erst nach einer Zugabe verlassen.

Unter verdientem Applaus holten die Ansager zum großen Finale nochmals alle Akteure auf die Bühne. Musikalisch bestens begleitet wurde der Abend von Yannik Bihl.