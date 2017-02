Der Rathausplatz in Schramberg wurde zum Schauplatz einer mittelalterlichen Hexenverbrennung, aus der die Falkenhexen ihren Ursprung ableiten. Vor fast 480 Jahren soll eine Mutter von fünf Kindern der Hexenbuhlschaft bezichtigt worden sein. Für schlechtes Wetter und Missernten wurde sie verantwortlich gemacht, außerdem soll sie versucht haben, ihren Schwager zu ermorden. In Zeiten der Hexenverfolgung war das ein Todesurteil. Von Schergen wurde die schreiende Frau auf den von vielen Zuschauern umringten Platz gezerrt und sollte in den Flammen des lodernden Feuers umkommen. Aus dieser teuflischen Hinrichtung sollen die Hexen entstanden sein. Im nächsten Jahr wollen die Falkenhexen mit einem Kracher ihr 40. Jubiläum feiern. Foto: Ziechaus