"Fake News" gibt es nicht nur in den USA, sondern auch am Schramberger Kirchenbach. So dementierte ein hier abgebildeter Großadmiral und Ex-Chef der Schramberger Da-Bach-na-Fahrer die mehrfache Behauptung der Startsprecher vom Montag, er wolle im Kirchenbach "einen Antrag" machen, nachdem er die Fahrt zusammen mit seiner Lebensgefährtin absolvierte. "Nichts davon ist wahr," betonten beide gestern beim Brezelsegen. Foto: Wegner