Schramberg Fahrer werden jetzt mit einem Lächeln belohnt

In der vergangenen Woche hat der Bauhof sieben der acht Tafeln im Stadtgebiet angebracht. In Sulgen gibt es eine Tafel (Heiligenbronner Straße), in Tennenbronn ebenfalls (Hauptstraße) und auch in Heiligenbronn ist eine Tafel (Waldmössinger Straße) installiert. In Waldmössingen bekommen Verkehrsteilnehmer mittels lachendem oder traurigem Smiley gleich an drei Stellen (Vorstadtstraße aus Richtung Kastellhalle kommend, Winzelner Straße und Seedorfer Straße) angezeigt, wie es um ihre Geschwindigkeit steht.

In der Talstadt ist bislang ebenfalls eine Tafel (Kirnbacher Straße) aufgebaut, eine weitere soll in der Oberndorfer Straße platziert werden.

Außerdem will die Stadt eine etwas teurere neunte Anzeigentafel anschaffen, die neben dem Logo der Stadt und der Geschwindigkeit den Hinweis "Langsam" beziehungsweise "Danke" anzeigen soll. Wann und wohin sie kommt, ist laut Ordnungsamtsleiterin Cornelia Penning noch unklar.