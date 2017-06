Schramberg-Heiligenbronn. Weil der 39-jährige Fahrer eines Opels sich von seiner Beifahrerin ablenken lies, ist es am Freitagabend auf der Landstraße 419 von Schramberg in Richtung Heiligenbronn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer verlor laut Angaben der Polizei gegen 19.40 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen, der ins Schleudern geriet, sich überschlug und in einem Maisfeld auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. "Beide Insassen hatten Glück, sie blieben unverletzt", schreibt die Polizei in ihrem Unfallbericht. Während der Unfallaufnahme hatten die Polizeibeamten bei dem 39-Jährigen zudem Alkoholgeruch festgestellt. Eine Atemalkoholanalyse ergab fast zwei Promille. Dem Mann wurde im Krankenhaus Blut abgenommen. Die Polizei nahm seinen Führerschein in Verwahrung. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1700 Euro.