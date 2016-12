Schramberg Facettenreiches Schulleben umfassend dokumentiert

Training fürs Berufsleben

Interessierte Schüler konnten sich bei den Bildungspartnern einen Ausbildungsgang aussuchen, sich schriftlich bewerben und einem Bewerbungsgespräch unterziehen. Anschließend bekamen sie eine Rückmeldung darüber, wie erfolgreich sie ihre Bewerbung gestaltet haben.

Neben den Schwerpunkten der schulischen Arbeit, die im Jahresbericht pointiert dargestellt werden, wird in vielen anderen Beiträgen ein breites Kaleidoskop schulischer Aktivitäten eröffnet wird. Sie sollen deutlich machen, dass der Fokus zwar eindeutig dem Unterricht gilt, dass essenzielles Lernen aber nicht zuletzt auf Erfahrungen in Gemeinschaft mit anderen Menschen angewiesen ist, weil es dann in größeren Lebenszusammenhängen verankert werden kann.

Ein Gemeinschaftserlebnis

Dennig schließt seine Betrachtung zum Schuljahr mit dem Dank an alle Personen, die die Publikation des aktuellen und facettenreichen Jahresberichts möglich gemacht haben. An erster Stelle sei wie immer Martin Ehrenfeuchter zu nennen, der die Entstehung des Jahresberichts in verantwortlicher Position erneut möglich gemacht hat. Erfreulich sei, dass er wie bereits in den Vorjahren in Stefan Oelgeschläger einen engagierten Mitarbeiter fand, der das Schulleben umfangreich dokumentierte. Ganz besonders sei aber herauszustellen, dass sich ein erweitertes Redaktionsteam gefunden habe, das für das Layout und zahlreiche weitere Inhalte verantwortlich war. Verena Lauer, Julia Münstermann und Jan Staib waren dessen Mitglieder.

Nicht zuletzt sei die ganze Schulgemeinschaft allen Inserenten und Spendern zum Dank verpflichtet, die die aktuelle Publikation finanziell unterstützt haben. Dennig wünschte, dass sich möglichst viele Mitglieder der Schulgemeinschaft für den Jahresbericht interessieren, dass aufmerksam in ihm geblättert wird, damit er alles, was in ihm schlummert, möglichst vielen Lesern preisgeben kann. Der Jahresbericht 2015/16 ergänzt die seit dem Schuljahr 1988/89 ununterbrochene Serie. Auf Grund der starken Nachfrage ist der Bildband aktuell nur noch im Sekretariat der Schule für fünf Euro erhältlich.