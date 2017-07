Schramberg Fabio Faller sprintet am schnellsten

Überragend war hier Fabio Faller, der sich als einziger Teilnehmer für alle Finals qualifizieren konnte, heißt es in einer Mitteilung. Fabio war mit 2,81 Sekunden der absolut Schnellste, konnte diese Leistung aber im Endlauf nicht abrufen (zweiter Platz Pfeilballweitwurf, dritter Platz Weitsprung, vierter Platz 50-Meter-Sprint). Noah Stoll wuchs im Endlauf über 50-Meter über sich hinaus und konnte einen tollen dritten Platz belegen. In der Teamwertung haben die "Fluorn/Schramberger Schüler" den Sprint gewonnen. In der Staffel war es der vierte Platz, im Hürdensprint der achte Platz, im Weitsprung der sechste Platz und im Wurf der vierte Platz. Mit diesem Ergebnis haben die Schramberger bei elf Teilnahmen am Landesfinale bewiesen, dass sie seit Jahren zu den Besten gehören. Zum Abschluss bedankte sich Peter Braun vom VfL Fluorn bei allen Schülern, Eltern und den Unterstützern, dem Schirmherrn Herbert O. Zinell und der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar.