Schramberg Explosive Mischung peitscht auf

Schramberg. Waren Wechselstrom und Gleichstrom beim AC/DC-Tribute-Act im Kulturbesen nicht genug abgesichert oder hatten die Mädels zu viel Power abgezapft – nach "Sin City" wurde es jedenfalls dunkel auf der Bühne und der Sound starb ab. Die Ladies der AC/DC-Tribute-Band "She’s Got Balls" standen gerade mächtig unter Strom, als der aussetzte und es auf der Bühne zappenduster wurde und "unplugged" nicht wirklich zur Musik der australischen Power-Rocker passt.

Aber Roadie Rainer fand beim Durchtesten der verschiedenen Stromkreise den Fehler und Iris hatte für ihre Rockröhre wieder genug AC/DC auf der Leitung. Mit "Black Is Black" und "Problem Child" fegten die Mädels mit dem Publikum über den "Highway to Hell". Kaum hatte Leadgitarristin Lady Catman die Riffs der Titel angespielt, war das Publikum sofort in heftiger Bewegung; Conny am Bass und Jani mit der Rhythmusgitarre griffen in die Saiten und ließen die Mähnen flattern. Erstaunlich abgeklärt und ruhig setzte Anja am Schlagzeug die Akzente, dafür war Iris kaum zu bremsen, auch in ihrem Lob für die rockenden Schramberger Fans. Ohne weitere elektrische Aussetzer peitschte ein Titel nach dem anderen durch den Kulturbesen und "You Shook me all Night Long" wurde in ständiger Bewegung über den ganzen Abend wahr. Die "Bad Boys" und alle Rosies tobten sich höllisch aus zu "Hells Bells" und explodierten mit "TNT".

