Schramberg Exkursion in die Natur

An einer historischen Brücke über die Eschach wartet schon die erste Entdeckung, dann geht’s über Wiesen dem Flüsschen entlang. Über asphaltierte beziehungsweise geschotterte Feldwege wird in einem großen Bogen wieder die Mitte von Dunningen erreicht, dort ist eine Schlusseinkehr geplant, heißt es in einer Mitteilung.

Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 13 Uhr am Schweizer Parkplatz in Schramberg und um 13.15 Uhr am Edeka-Parkplatz in Sulgen. Die Wanderführung teilen sich Anton Prennig und Anne Eckhardt. Anmeldungen sind unter Telefon 07422/5 57 74 möglich. Gäste sind jederzeit willkommen.