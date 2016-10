Schramberg Evangelisches Gemeindeforum in Sulgen

Schramberg-Sulgen. Über aktuelle Themen aus der Gemeinde wird berichtet, zum Beispiel gibt es neue Termine 2017 für den 10Punkt30-Gottesdienst. Die Innenrenovierung der Kirche steht an und es wird über das Altarbild in der Kirche gesprochen, ob es behalten wird oder ob ein neues Altarbild im Zuge der Renovierung erstellt werden soll. Wer Interesse an der aktuellen Arbeit und der Zukunft der Kirchengemeinde hat ist eingeladen. Im Anschluss gibt es wieder ein gemeinsames Mittagessen. Für Fleisch und Getränke ist gesorgt, um Salatspenden wird gebeten.