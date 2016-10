Schramberg Es hat sich ausgetickt

Er sprach sich aber dafür aus, dass "Schramberger Werbe-Experten" nochmals aus "patriotischen" Gründen, sprich unentgeltlich, über die Entwürfe schauen und ihre Eindrücke bis Ende des Jahres an den Gemeinderat weitergeben. Dies fand eine Mehrheit. Jeder, der sich angesprochen fühle, dürfe an dieser Runde teilnehmen, führte Maurer aus.

Sein Fraktionskollege Jürgen Winter stand ihm zur Seite: "Ich möchte mich noch nicht mit dem Alten zufrieden geben." Tanja Witkowski wollte wissen, was das für Experten sein sollen? "Es waren doch bereits welche mit im Boot."

Außerdem wünsche sich die CDU-Fraktion eine Überarbeitung, ein Relaunch des jetzigen Logos. Da soll auch das Jubiläum "150 Jahre Stadtrecht", das im kommenden Jahr gefeiert wird, aufgegriffen werden. Die finanziellen Mittel dafür, müssten im neuen Haushalt berücksichtigt werden, sagte Oberbürgermeister Thomas Herzog zu.

"Kopf nicht so schnell in den Sand stecken"

Stadtrat Ulrich Bauknecht (CDU) hätte sich gewünscht, dass man "den Kopf nicht so schnell in den Sand steckt" und eine "zweite Runde eingeläutet" hätte. Da die Beauftragung und der Abgabetermin der Werbeagenturen in den Sommermonaten lagen, sei dort unter Zeitdruck gearbeitet worden. Herzog wies darauf hin, dass die Zeitachse gemeinsam mit dem Gemeinderat so besprochen worden sei. Er glaube nicht, so Herzog, dass die Qualität der abgelieferten Arbeit mit dem Zeitdruck in Verbindung stehe.

Auch für Udo Neudeck (Freie Liste) seien die Vorschläge nicht "zielführend". "Dann lieber das Alte aufhübschen." Er erinnerte daran, dass ein Markenbildungsprozess nicht nur aus einem Slogan und einem Logo bestehe. Dies unterstrich auch Clemens Mauerer und meinte: "Wir brauchen ein Stadtmarketing."