Schramberg Es geht wieder richtig zünftig zu

Tennenbronn. Nur noch etwas mehr als eine Woche, dann findet die diesjährige Frohsinn-Dorfkilbi in der Festhalle statt. Los geht es am Samstagabend, 14. Oktober, um 20 Uhr mit der vierten Halloween-Party-Night. Am Sonntag geht es weiter mit einem Mittagstisch mit Knödel, Sauerkraut, Bratwurst, Schinken und Blasmusik. Auch Kaffee und Kuchen werden angeboten.