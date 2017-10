Schramberg Es dampft und zischt

Mit einem kleinen Schupps setzte sich der Schlepper in Bewegung und drehte gleichmäßig eine Runde nach der anderen. Etwas Ausdauer brauchte es, um das Schwungrad am Lanz-Bulldog in Bewegung zu versetzen; ganz ähnlich, aber mit sehr viel Kraft geht das auch bei den restaurierten knatternden Oldtimer-Bulldogs. Dagegen senkte sich ganz sanft und leise der Einschar-Beetpflug am Landini-Schlepper über die Heckhydraulik.