Schramberg "Es begab sich aber zu der Zeit…"

Martin Walser zählt die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium zur Weltliteratur. Pfarrer Michael Jonas nimmt das mit seiner Gemeinde zum Anlass, der biblischen Geschichte von der Geburt Jesu Christi tiefer auf den Grund zu gehen. An drei Bibelabenden jeweils mittwochs um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Oberndorfer Straße 22, soll es für eine Stunde um die Weihnachtstexte der Bibel gehen.

Dabei geht es um Fragen wie: Ist die Weihnachtsgeschichte so etwas wie ein frommes Märchen oder ist sie eine historisch kostbare Quelle, die urchristliche Tradition bewahrt hat? Warum wird betont, dass Maria Jungfrau war? Welche Bedeutung hat die Stadt Bethlehem? Warum heißt es, dass Jesus ein Sohn Davids war, obwohl dieser damals schon 1000 Jahre tot war? Kann man den Aussagen der Weihnachtsgeschichte trauen? Worin unterscheiden sich Matthäus- und Lukasevangelium in ihren Darstellungen und wo stimmen sie überein?

Erster Abend ist am morgigen Mittwoch um 19 Uhr. Dann geht es um die alttestamentliche und historische Vorgeschichte: Warum erwartet Israel einen Retter? Was ist der Messias und was sagen die Propheten des Alten Testaments? Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Eine eigene Bibel kann mitgebracht werden, es werden aber auch Textblätter ausgeteilt.