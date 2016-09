Schramberg Erstes Treffen in der Pausenhalle

Um 8.40 Uhr ist Unterrichtsbeginn. Neue Schüler werden in der Pausenhalle abgeholt. Unterrichtsende für Halbtagsschüler und ist am ersten Schultag um 12.10 Uhr. Die Angebote der Ganztagesschule und der Betreuung starten ebenfalls am Montag zu den gemeldeten Zeiten. Die Klassen sechs bis zehn beginnen am Montag um 7.50 Uhr. Ihr Unterricht endet ebenfalls um 12.10 Uhr.

Am Dienstag, 13. September treffen sich die neuen Fünftklässler um 8.30 Uhr in der Pausenhalle und gehen gemeinsam zum Gottesdienst. Für alle anderen Klassen beginnt der Unterricht nach Stundenplan. Um 8.40 Uhr findet ein ökumenischer Begrüßungsgottesdienst für die Klassen fünf bis zehn in der evangelischen Kirche. statt. Am Mittwoch, 14. September, werden die Schüler der Grundschulförderklasse um 9.30 Uhr im Atelier begrüßt.

Die neuen ersten Klassen beginnen um 14.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche. Anschließend um 15.15 Uhr ist offizielle Einschulung in der Turn- und Festhalle.