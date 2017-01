Schramberg Erstes Narrenmuseum der Stadt

In Räumen im ehemaligen Gasthaus "Sonne" beim Rappenfelsen hatten sie viele feine und seltene Sammelstücke zu einer bunten Ausstellung zusammen getragen. Orden, Plakate, Bierhumpen und Masken der verschiedenen Narrenfiguren aus früheren Tagen dokumentieren den langen Zeitraum Dolds närrischen Aktivitäten und seiner Frau Ingrid.

Da mussten natürlich die Obernarren bei ihrem ersten gemeinsamen Museums-Rundgang am Dreikönigstag einiges gründlich abstauben. Natürlich war der Besuch in der Sonne zusammen mit Stadtarchivar Carsten Kohlmann auch ein kleiner leiser Wink mit dem närrischen Zaunpfahl an die Stadtoberen, hat es sich doch bereits in mehreren Fasnets-Versammlungen herum gesprochen, dass sich Dold zur Krönung seiner immer noch aktiven Laufbahn neben dem Narrenbrunnen vor allem noch eine Art Dauerausstellung des närrischen Brauchtums in Schramberg, etwa in einer schön hergerichteten "Ecke" des Stadtmuseums im Schloss gewünscht hat.