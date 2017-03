Schramberg "Erste" schafft den Aufstieg

Peter Köser ist Vereinsmeister mit 284 Ringen in der Altersklasse und Oskar Horst Flaig in der Disziplin aufgelegt mit 297 Ringen in der Seniorenklasse III. Franz Hilser siegte mit 554 Ringen in der Altersklasse Kleinkaliber Standard und Peter Köser mit 1034 Ringen in der Altersklasse Kleinkaliber 3 x 40.

Besonders spannend war der 12. März, denn da ging es um den Aufstieg von der Verbandsliga Schwarzwald in die Südbaden-Liga der ersten Luftgewehr-Mannschaft. Reinhard Hug, Stefanie Klausmann, Daniel Seiler, Björn Wilferth, Anna Staiger und für diese in der zweiten Runde schießende Verena Moosmann erreichten mit jeweils fünfmal 40 Schüssen in zwei Wettkämpfen 3781 von möglichen 4000 Ringen. Damit war der Aufstieg perfekt.

Die bisherigen Amtsinhaber kandidierten erneut und wurden bei den Wahlen bestätigt. Lediglich für die scheidende Carmen Ullrich ist Stefan Haas ist als neuer Jugendleiter gewählt worden. Dieser betreut zusammen mit Franz Hilser und Simone Hug momentan 30 Jugendliche.

Robert Hermann als Vertreter des Ortsvorstehers lobte die Schützen und wünschte weiterhin viel Erfolg. Der Oberschützenmeister zeigte sich hoch erfreut über insgesamt 15 Ehrungen langjähriger Mitglieder. 60 Jahre: Helmut Broghammer, Grimwald Götz, Alfred Kieninger, Ernst Langenbacher, Karl Moosmann sowie Manfred Neugart

50 Jahre: Mitglied sind Heinz Borowski, Manfred Kieninger, Egon Kuczawa sowie Hans-Joachim Maier

40 Jahre sind dabei Andreas Härtel sowie Brigitte Schiele

25 Jahre Mitglied sind Sebastian Kuczawa, Simone Schwarzwälder sowie Matthias Wälde

Hess nannte als Termin für den eintägigen Ausflug den 16. oder 17. September. Das Waldfest findet vom 24. bis 28. Mai statt. Am 11. Mai darf der Sportschützenverein im Rahmen der Sportlerehrung 500 Euro entgegen nehmen. Für den von Schwarzwälder Bote und Wochenzeitschrift WOM ausgelobten Preis hat sich der Sportschützenverein mit der Modernisierung der Kleinkaliberstände beworben.

Alfred Kieninger wünschte sich zum Schluss, dass ein Arbeitsdienst einberufen wird, um die Anlage um das Schützenhaus herzurichten.