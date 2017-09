Schramberg-Waldmössingen. Der "Förderverein Kindergarten Waldmössingen" hat einen neuen Vorstand. Katja Kohler und David Hillmann nahmen die Wahl zur ersten und zum zweiten Vorsitzenden in der Hauptversammlung an. Schriftführerin Steffi Wisniowski, Kassiererin Anja Scholz sowie die Vertreterinnen des Elternbeirats, Nadja Kaupp und Kathrin Keller, vervollständigen die Vorstandschaft. Das neue Team freue sich auf die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit dem Kindergarten, heißt es in einer Mitteilung.