Schramberg Erneuter Einbruch bei Mister Music

Die unbekannten Täter schlugen in der Nacht zum Donnerstag zunächst ein Fenster im Erdgeschoss des Musikgeschäfts ein und kamen so in die Verkaufsräume. Dort entwendeten die Unbekannten zwei Akkordeons der Marke Bugari bevor sie das Geschäft über ein zuvor geöffnetes Fenster verließen.

Im Anschluss flohen die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug vom Tatort. Bereits am 14. August dieses Jahres brachen unbekannte Täter in das Musikgeschäft ein, am 18. August fand ein Einbruchsversuch statt. Ob ein Zusammenhang der Taten besteht ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Schramberg bittet um Hinweise unter Telefon 07422/27 01-0.