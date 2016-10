Schramberg Erleuchtung in der dunklen Höhle

Danach fuhr die Gruppe zur Bärenhöhle. Dort gab es eine weitere Überraschung mit dem Höhlenführer, der diese Tätigkeit bereits 30 Jahre lang ausführt und gleichzeitig VdK-Vorsitzender der umliegenden Gemeinden ist. Gleich in der ersten Höhlenhalle erklärte er den Gästen, dass sie sich bereits in der Hölle befänden und dies bei konstanten neun Grad Celsius. Die Begründung liegt bei den Ureinwohnern, die vor der Höhlenentdeckung besonders im Winter hier aus einer Öffnung Dampf aufsteigen sahen und daher diesen Untergrund für die Hölle hielten. Auch das Skelett eines urzeitlichen Höhlenbären, dessen Rasse längst ausgestorben ist, wurde mit großem Erstaunen wahrgenommen.

Nach der beeindruckenden Höhlenführung begab sich die Gruppe zum Mittagsimbiss in das Restaurant des Bärenhöhlenparks. Auf der anschließenden Fahrt durch die schönen Landschaften sang man Volks- und Fahrtenlieder und tauschte fröhliche Anekdoten aus.

Reiseleiter Dieter Vanselow informierte über die Planungen der am 3. Dezember in Heiligenbronn stattfindenden VdK-Weihnachtsfeier, bei der es neben der Einstimmung in die Advents- und Weihnachtszeit unter anderem ein Bingo-Spiel und eine kostenlose Tombola gibt.