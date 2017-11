Schramberg Erinnerungen nicht verblassen lassen

In vielen furchtbaren Kriegen, so Herzog, "verdunkeln Mord, Folter, Grausamkeit, Hass und Terror auch unsere Zeit"; Terrorgruppen glaubten in grenzenloser Anmaßung, über Leben und Tod entscheiden zu können. Der Volkstrauertag erinnere auch an das, was heute in unserer vermeintlich so fortschrittlichen Zivilisation an Entsetzlichem geschehe. Er fordere uns auf, "mit Entschlossenheit und persönlichem Engagement den Frieden und die Freiheit zu bewahren und zu sichern, in uns, in unserem Land, in Europa, in der Welt". Es gehe nicht nur um direkte Gewalt. Unfriede bahne sich an, wenn man anders Denkende ablehne oder Fremden feindselig begegne. Der Friede werde aufs Spiel gesetzt, wenn wir nicht teilen wollten mit Menschen, die in ihrer Not zu uns gekommen sind.