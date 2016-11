Schramberg Erinnerung an großen Clown

Schramberg. Der Schramberger Kunstmaler Gerd Pflumm erinnert sich noch gut an seine Begegnung mit dem am Mittwoch im Alter von 86 Jahren verstorbenen Meisterclown Oleg Popov. Eine seiner ersten Ausstellungen hatte das Thema Clowns. Zeitgleich gastierte im Jahr 1990 der Moskauer Staatszirkus in Konstanz. Oleg Popov hörte von Pflumms Ausstellung in Radolfzell, lud ihn in seinen Zirkuswagen ein und er lernte einen Mann der leisen Töne kennen.