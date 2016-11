Schramberg Erhalt der örtlichen Fasnet wichtigste Aufgabe

Raum für Spekulationen um Martes Amtszeit

Diesen Trend aufzuhalten sei wie der Erhalt der örtlichen Fasnet die wichtigste Aufgabe einer Zunft. Dies sollte mit Freude, Zuversicht und gegenseitiger Unterstützung geschehen. Die Narrenzunft Sulgen könne dies und habe es mit Abstrichen über 75 Jahre bewiesen, bekräftigte der Narrenchef. Wenn auch in seinen Worten etwas Bitterkeit mitschwinge, sei es nicht so, dass er sein Amt hinschmeißen wolle. Aber so langsam sollten sich die Mitglieder Gedanken über einen Führungswechsel machen. Der müsse nicht zwangsläufig in einem Jahr schon kommen, wenn die Wahl des Präsidenten anstehe. "Wenn ich allerdings bei verschiedenen Terminen nicht mehr dabei bin, nehmt das schon mal als Eingewöhnungsphase für das Ende meiner Amtszeit", blickte Marte voraus.