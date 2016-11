Schramberg Entspannte Stimmung in der Villa

Bei seinem Swing "Almost Like Being in Love" musste auch Reinhold Hettich die Noten für "ein schwieriges Arrangement" auf der Hammond-Orgel aufklappen. Dafür war er bereit und fähig, sich beim Jimmy-Smith-Stück "Ready & Able" voll in die Tasten zu legen – ganz ohne Notenblätter, aber mit viel freiem Lauf über die Manuale.

Als Zugabe war mit "East of the Sun, West of the Moon" von 1927 ein Stück zu hören, das von vielen Jazz-Sängerinnen und Sängern schon eingespielt worden war. Ein ruhiger Abend ging auch ruhig zu Ende.