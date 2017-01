Schramberg "Enkeltauglich" bedeutet nachhaltig

Schramberg. Der erste Schramberger Zukunftsmarkt soll am 7. Mai in der und um die Festhalle Sulgen steigen. Veranstalter sind das Eine-Welt-Forum, Juks³ und der gemeinnützige Verein "fair in die Zukunft" in Zusammenarbeit mit der Stadt Schramberg und Tria Schramberg.

Das Motto lautet: Ein enkeltauglicher Tag für die ganze Familie, Thema ist: Klimaneutrales Essen und gutes Leben. "Enkeltauglich bedeutet für uns innovative Produkte, soziales Miteinander, regionale Kreisläufe und Nachhaltigkeit", so Sonja Rajsp, Mit-Organisatorin vom Verein "fair in die Zukunft". "Wir möchten hier ansässigen Unternehmen und Organisationen eine tolle Gelegenheit bieten, sich zu präsentieren", sagt Rajsp.

Stargast soll der bekannte vegane Koch, Autor und Tierrechtsaktivist Björn Moschinski sein. Jeden Tag entscheide man beim Lebensmittel-Einkauf und in der Kantine darüber, was man esse. Die Organisatoren freuen sich deshalb sehr, dass sich der Starkoch und Botschafter der Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt, angekündigt hat, der sich auf gesundes Massen-Essen, zum Beispiel in Kantinen und Mensen spezialisiert hat, und der bei einem Show-Kochen leckere Gerichte zaubern wird. Start der Spendenlauf-Reihe