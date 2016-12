Schramberg Endlich Regionalliga!

Schramberg-Sulgen. Sie steigen damit erstmals in die Regionalliga Baden-Württemberg auf, derzeit noch dritthöchste Liga in der Struktur des Deutschen Ringerbunds.

Es ist die Krönung einer beispiellosen 35-jährigen sportlichen Erfolgsstory, an der in den vergangenen fünf Jahren kräftig gearbeitet wurde. Erstmals gelang es den Sulgener Ringkämpfern, über eine gesamte Saison hinweg konstante Leistungen zu bringen. Mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren steckt noch einiges Potenzial in diesem Team, das sich beim Streben nach der Meisterschaft alte Tugenden ins Gedächtnis rief. Das heißt, nur mit einer intakten Kameradschaft lassen sich sportliche Erfolge realisieren.

Lediglich einzelne Vorstandsfunktionäre erinnern sich heute noch an das Jahr 1981, als der Verein nach einem Tief mit vierjähriger Wettkampfpause einen Neustart wagte und wieder mit einer aktiven Mannschaft am Sportbetrieb in der Aufbauklasse teilnahm. Seither feierten die Sulgener Ringer vier Meisterschaften und sechs Aufstiege in eine höhere Leistungsklasse. Den letzten Meistertitel gab es vor genau 20 Jahren 1996 in der Landesliga Württemberg, verbunden mit dem Aufstieg in die Verbandsliga. 2002 erfolgte zwar der Aufstieg in die Oberliga, allerdings als Vizemeister hinter dem TSV Benningen. Nur einmal, 1992, musste ein Abstieg hingenommen werden.