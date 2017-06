Parken in der Schiltachstraße ist Glückssache. Zumal derzeit rund 15 Parkplätze nicht genutzt werden können. Die ENBW ist dort mit schwerem Gerät zugange und tauscht die Mittelspannungsleitung für die Stromversorgung aus. Wie Christoph Bucher, technischer Leiter bei den Stadtwerken, auf Nachfrage genauer erklärte, wird die sogenannte KV-Leitung an der Schnittstelle zwischen den beiden Trassenstationen im Grafenweg und in der Schiltachstraße ausgewechselt. In etwa zwei Wochen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann ist das Parken in der Schiltachstraße zwar immer noch Glückssache – aber die Chancen stehen besser. Foto: Alt