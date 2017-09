Schramberg Elektronische HGV-Karte gleich getestet

Schramberg. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) hatte am Mittwochnachmittag zur Testdemonstration der HGV-Karte ins Porzellanhaus Schinle eingeladen. Oberbürgermeister Thomas Herzog durfte als erster eine Gutscheinkarte des HGV durch das Bezahlterminal an der Kasse ziehen. "Es funktioniert hundertprozentig", ver­si­cherte Inhaber Johan­nes Kempf vom Por­zel­l­an­haus Schin­le. Die neu­en Gut­schein- und Job­kar­ten werden für die Allgemeinheit erst am 1. Okto­ber frei­ge­schal­tet. Die Gut­schein­kar­ten können bei allen Schram­ber­ger Banken, der Spar­kas­se, bei der Tank­stel­le Büh­ler und beim Por­zel­l­an­haus Schin­le erworben werden.