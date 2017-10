Schramberg Eisele: "Christen brauchen Orte der Gemeinschaft"

Für die Stadt sprach in Vertretung des erkrankten Oberbürgermeisters Jürgen Winter. Er zeigte sich überrascht über die Sangeskraft in der evangelischen Kirche. Nach Luther sei der Gesang ein Akt der Glaubensvermehrung. Die von ihm besuchte Ausstellung in Wittenberg zum 500. Reformationsjubiläum habe ihm wertvolle Impulse gegeben. Die Frage sei, was hier und jetzt zu tun sei. Schramberg feiere in diesem Jahr das Jubiläum 150 Jahre Stadtrecht, ein Jubiläum, das vor dem 500-jährigen Jubiläum der Reformation fast verblasse. Doch die Alltagsplagen mit ihren Problemen seien geblieben. Luther, der mit beiden Beinen in der Welt gestanden habe, habe mit der Politik heftig gestritten. Sein Verdienst sei, dass er den Freiheitsgedanken erstmals in die Welt gebracht habe. Dieser Freiheitsgedanke sei Grundlage für die Schuldfähigkeit des Menschen und Kant habe daraus seine Gedanken zur Selbstbestimmung des Menschen entwickelt. Nach einem kurzen Streifzug über die geschichtliche Entwicklung der evangelischen Kirche ging Winter auf die Bedeutung der Kindergartenarbeit ein und bezeichnete das pädagogische Konzept des Kindergartens in der Hohlgasse als vorbildlich. Damit verbunden sprach er den Dank der gesamten Stadtverwaltung aus. Als Geschenk der Stadt mit ihren Technikmuseen überreichte er ein Bild mit der astronomischen Uhr des Rathauses.

Im Anschluss zeigte Hermann Dubiski eine auf der Grundlage von Dokumenten und Fotos im Pfarrarchiv und privaten Archiven recherchierte Powerpoint-Präsentation über die chronologische Entwicklung in der Kirchengemeinde bis hin zum Jubiläum 60 Jahre Auferstehung-Kirche in Sulgen. In Zusammenarbeit mit Christian Haberer und Pfarrer Markus Krimmer hatte er auch die Ausstellung vorbereitet, die im Gemeindehaus zu sehen war und an zwei Sonntagen in der Kirche zu sehen sein wird. Alle in der evangelischen Kirche Sulgen wirkenden Gemeindepfarrer waren dort aufgeführt.