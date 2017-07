Schramberg Einstieg erleichtern

Sie haben das Privileg, schon vor den Ferien zu erfahren, wer ihre Klassenlehrer sein werden. Außerdem erhalten sie auch eine bereits vorgefertigte Liste der Materialien, die sie in jedem Fach benötigen. Um den Schülern und Eltern den Einstieg ins neue Schuljahr zu erleichtern, bietet die Eine-Welt-AG nach der Einführungsveranstaltung im Vorraum der Aula wieder passgenaue Schulhefte an, selbstverständlich aus 100 Prozent Recyclingpapier.

Alles ist in vorgefertigte Gesamtpakete für die Klassen gepackt und kann insgesamt erworben werden, sodass keine lange Wartezeit entstehen wird, heißt es in einer Mitteilung. Die Preise liegen zwischen acht und elf Euro, je nach Anforderungen der entsprechenden Fachlehrer. Der Erlös des Verkaufs kommt der Arbeit der "neuen" Freiwilligen zugute, die demnächst ihr FSJ in Bolivien und Peru beginnen werden. Es handelt sich dabei um zwei diesjährige Abiturientinnen und einen Abiturienten, die als ehemalige AG-Mitglieder in ihrem Auslandsjahr wieder virtuell begleitet und finanziell durch viele Aktionen unterstützt werden sollen.