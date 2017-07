Schramberg Einsatz in der Burn-out-Prophylaxe

Mit Kinesiologie kann Stress abgebaut und vor allem in der Prävention gut gearbeitet werden. In der Burn-out-Prophylaxe wird diese Methode immer häufiger eingesetzt. "Zum Resilienztraining dienen kinesiologische Balancen und Übungen, sodass man mit alltäglichen Herausforderungen besser umgehen kann und stabil bleibt", erklärte Willner.

Eva Maria Willners Institut bildet seit 19 Jahren erfolgreich Kinesiologen aus. Der Einsatz der Kinesiologie ist vielfältig. So unterstützt sie Kinder wie Erwachsene, Familien, Teams oder Firmen beim Lösen von Festgefahrenem und Erreichen ihrer Ziele. Die Kursteilnehmerinnen arbeiten bereits mit Kinesiologie im Bereich Stressabbau, Stressmanagement, Coaching, Lernberatung, Prüfungsvorbereitung, Prävention – in Einzelarbeit sowie in Gruppen. Willner: "In der heutigen Zeit, in der sich viele Menschen gehetzt, überfordert oder nicht am richtigen Platz fühlen, ist die Kinesiologie eine effektive Kurzzeitmethode. Kinesiologie aktiviert unsere Vitalität und beruhigt gleichzeitig das Nervenkostüm. Der Bekanntheitsgrad und die Anerkennung der Kinesiologie steigen. Wissenschaftliche Studien und die Gehirnforschung untermauern inzwischen die Methode."

Kleine Gruppen

"Durch den ganzheitlichen Ansatz der Kinesiologie wird der Mensch in seiner Gesamtheit gefördert. Er kann somit sein Potenzial besser nutzen", erfuhr Jana Seehof aus Jena. Für Tanja Faißt aus Göppingen zählen vor allem die Burn-out-Prophylaxe, Trauerbewältigung und das Abschließen von Themen zu den wichtigsten Möglichkeiten der Kinesiologie. Sabrina Jakob aus Frankfurt ergänzte: "Viele von uns bieten schon vor Ort Kurse an in ›Entspannung und Vitalität durch Kinesiologie‹. Dadurch kann man die Methode in kleinen Gruppen gut erfahren."