Schramberg Einnahmen von 75 000 Euro jährlich

Außerdem stimmte der Ausschuss der Einrichtung einer stationären Messeinrichtung in der Heimbachstraße in Waldmössingen zu (wir berichteten). Die Kosten von rund 80 000 Euro werden im Haushalt 2018 eingestellt. Denen gegenüber stehen rund 75 000 Euro, die die Stadt bei Geschwindigkeitsverstößen im Jahr einnehmen könnte, so die Berechnungen. Die Verwaltung ging von rund 100 Fällen pro Woche aus, mit durchschnittlich 15 Euro Ertrag pro Verstoß.